I pronostici del weekend 18-19 maggio | Serie A e campionati esteri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 17 maggio 2024) Idel: scendono in campoA, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Premier League. Premier League, Bundesliga e Ligue 1 chiuderanno ufficialmente i battenti in questo: si giocano le partite dell’ultima giornata. In Premier League verrà deciso il titolo, col Manchester City nettamente favorito grazie agli attuali due punti di vantaggio sull’Arsenal che dovrebbe comunque battere anche l’Everton. L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi (LaPresse) – IlVeggente.itTra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Bayer Leverkusen-Augsburg e Borussia Dortmund-Darmstadt di Bundesliga, Manchester City-West Ham United, Liverpool-Wolverhampton e Sheffield United-Tottenham di Premier League. Le altre partite Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su ...