Serie A - giornata di fuoco per la lotta salvezza | Udinese avanti sull' Empol - Sassuolo-Cagliari sul filo

(Di venerdì 17 maggio 2024) (Adnkronos) - Ultima spiaggia per i neroverdi, dati a 2,35 sui sardi (2,97). Per i friulani colpo da tre punti a 2,04 Roma, 17 maggio 2024 - Sei squadre in cinque punti, tutte a caccia della. La zona calda della classifica si fa incandescente a due giornate dalla conclusione del campionato. E nel penultimo turno quattro delle sei si affronteranno in due scontri diretti cruciali:i e. Soprattutto per gli emiliani potrebbe essere l'ultima spiaggia: a 29 punti e a -3 dai e Frosinone, sono obbligati a vincere per rimanere a galla. Gli esperti di Planetwin365 puntano sul fattore campo:a 2,04 contro i toscani, offerti a 3,80, con il pareggio in lavagna a 3,20; in vantaggio anche il ...

AGI - L'Udinese centra un successo pesantissimo in trasferta sul campo del Lecce , nella sfida valevole per la terzultima giornata di Serie A. Al Via del Mare finisce 2-0 per i bianconeri grazie ai gol di Lucca e Samardzic, che valgono tre punti ...

Serie A, giornata di fuoco per la lotta salvezza: Udinese avanti sull’Empoli, Sassuolo-Cagliari sul filo - Serie A, giornata di fuoco per la lotta salvezza: Udinese avanti sull’Empoli, Sassuolo-Cagliari sul filo - Per i friulani colpo da tre punti a 2,04 Roma, 17 maggio 2024 - Sei squadre in cinque punti, tutte a caccia della salvezza. La zona calda della classifica si fa incandescente a due giornate dalla ...

Pronostico Udinese-Empoli di Serie A, quote scommesse e risultato esatto - Pronostico Udinese-Empoli di Serie A, quote scommesse e risultato esatto - Pronostico Udinese-Empoli di Serie A, quote scommesse e risultato esatto per questo match salvezza in programma domenica 19 maggio 2024.

Sassuolo e Cagliari. Tutti gli scenari possibili - Sassuolo e Cagliari. Tutti gli scenari possibili - In caso di sconfitta, la retrocessione sarebbe legata a Udinese-Empoli. Cambia poco con un pari, con i tre punti tutto sarebbe rimandato all’ultima.