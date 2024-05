Fincantieri - i numeri confermano sicurezza e formazione come priorità del Gruppo

(Di venerdì 17 maggio 2024) La rotta sulla mappa appare tracciata:, leader della cantieristica navale e simbolo dell’industria made in Italy nel mondo, naviga verso il traguardo “infortuni zero”. A dimostrarlo sono i: in un solo anno nelguidato dall’Amministratore Delegato Pierroberto Folgiero la frequenza degli incidenti sul lavoro tra i propri dipendenti è scesa di quasi un terzo (-29%) e di quasi un quarto tra quelli lungo la filiera degli appalti (-23%). Un progresso di grande rilievo, considerando che ogni giorno sono in media oltre 23mila le persone che valicano gli ingressi degli 8 stabilimenti cheha in Italia e in cui alle persone vengono forniti servizi che vanno da spogliatoi e refettori fino a parcheggi e asili. Un risultato figlio anche degli oltre 51 milioni investiti dal ...

FINCANTIERI: SBARRA (CISL): L’AFFERMAZIONE FIM IN ELEZIONI RINNOVO RSU A MARGHERA - fincantieri: SBARRA (CISL): L’AFFERMAZIONE FIM IN ELEZIONI RINNOVO RSU A MARGHERA - Roma, 16 mag - “Un risultato molto positivo che ci riempie di soddisfazione l’affermazione della Fim Cisl nelle elezioni per il rinnovo della Rsu alla fincantieri di Marghera dove la Fim si e’ conferm ...

Dutto (Intesa Sanpaolo): “Con Fincantieri in prima linea per decarbonizzazione di aviazione a shipping; USA e Cina giurisdizioni più competitive" - Dutto (Intesa Sanpaolo): “Con fincantieri in prima linea per decarbonizzazione di aviazione a shipping; USA e Cina giurisdizioni più competitive" - Riccardo Domenico Dutto,Responsabile Industry Infrastructure di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), in occasione della conferenza 'Accelerating the transition in the maritime and aviation sectors' in ...

Fincantieri punta a 8 miliardi di ricavi: fra i big della difesa grazie all’ex Wass - fincantieri punta a 8 miliardi di ricavi: fra i big della difesa grazie all’ex Wass - Folgiero agli analisti: «Leader nel settore subacquea» I mercati promuovono l’aumento di capitale: titolo +2,12% ...