Meloni - governo in prima linea contro l' omotransfobia

(Di venerdì 17 maggio 2024) "È nostro compito tenere alta l'attenzione della comunità internazionale sulle persecuzioni e sugli abusi che in molte nazioni del mondo, come ricordato anche oggi dal Presidente della Repubblica, vengono ancora perpetrati in base all'orientamento sessuale. Discriminazioni e violenze inaccettabili, che ledono la dignità delle persone e sulle quali i riflettori non devono mai spegnersi. Anche su questo fronte, ilè, e sarà, sempre in". Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgiain occasione della Giornata internazionalel'omofobia, la transfobia e la bifobia. "La tutela e la difesa della dignità di ogni persona è sancita dalla nostra Costituzione - sottola premier nella sua dichiarazione -. È una priorità per tutte le istituzioni, ad ogni ...

