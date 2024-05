Continua il crollo del costo dei carburanti | fino a quanto scendono le medie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Mentre sui mercati si registra il secondo lieve rialzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, lenazionali dei prezzi praticati alla pompaancora, dopo i ribassi sui listini dei giorni scorsi e i nuovi ritocchi da parte degli operatori (Tamoil -1 cent sui prezzi raccomandati di benzina e diesel). Ledei prezzi dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia vedono la benzina self service a 1,888 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,890, pompe bianche 1,885), diesel self service a 1,742 euro/litro (-4, compagnie 1,745, pompe bianche 1,737). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,032 euro/litro (2,035 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,968 e 2,101 euro/litro (no logo ...