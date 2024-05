Alzheimer - uno studio fa luce sulle possibili cause della malattia

(Di venerdì 17 maggio 2024) Unaperlopiù ancora sconosciuta. Ad oggi non sono ancora pienamente note lescatenanti del morbo di, la principale forma di demenza al mondo. Si conoscono diversi fattori di rischio importanti, come età avanzata, mutazioni genetiche, stile di vita e condizioni fisiche. Anche essere donna comporta un rischio superiore, il doppio rispetto agli uomini. Un nuovo, ora, potrebbe aver scoperto uno dei meccanismi più importanti legati allo sviluppo. Infatti, gli autorinuova ricerca condotta sull’hanno osservato che nel cervello delle persone decedute convi è una percentuale superiore di cellule con segni di invecchiamento. Inoltre, vi è anche un’interazione ridotta ...

