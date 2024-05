L’ Italia procede con velocità diverse - alcune non descritte nella maniera giusta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 17 maggio 2024) Quanto accade di importante a livello mondiale, deve essere oggetto di evidenza in prima pagina e come notizia di apertura dei mezzi di informazione via etere. Su un assioma del genere, tutta l’umanità non dovrebbe frapporre alcuna resistenza perché sia rispettata tale sequenza. Per parità di trattamento, anche notizie che meritano l’interesse almeno degli abitanti di un’intera nazione, andrebbero divulgate e evidenziate inadeguata, non solo diffuse inasettica, nonché distaccata. È a questo punto che una osservazione, anche dilettantesca, dei fatti che l’ informazione propone, va fatta. Essa riguarda la singolarità di come gli stessi argomenti vengono presentati agli interessati. Si sta discutendo ormai da tempo sulla realtà sempre più evidente, che, per le mancate opportunità di massimizzare i risultati delle misure economiche ...