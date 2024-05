Il progetto Api in rosa per la valorizzazione dell’apicultura femminile

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 17 maggio 2024) In occasione della settima Giornata Mondiale delle Api, che ricorre il 20 maggio, prende ufficialmente il via il“Api in. Volti e storie dell’apicolturain Italia”, ideato dalla giornalista e scrittrice Valentina Calzavara e promosso dalla FAI – Federazione Apicoltori Italiani, sigla fondatrice nel 1953 della rappresentanza apistica nazionale, aderente a Confagricoltura. L’obiettivo di “Api in” è promuovere la percezione dell’operosità e della dedizione di un numero crescente di donne all’apicoltura, sia nella dimensione a indirizzo economico, sia in quella che privilegia la salvaguardia della biodiversità e le buone pratiche utili all’agricoltura sostenibile. Le storie di queste donne “apicoltrici” verranno raccolte, fotografate e divulgate, una per regione (oltre alle due province ...