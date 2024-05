Fedez ha una nuova opera d’arte | quanto vale e chi ha firmato l’iconica illustrazione pop

(Di venerdì 17 maggio 2024)ha partecipato all'inaugurazione della mostra OBEY: the art of Shepard Fairey, ricevendo in regalo un'd'arte iconica dall'artista in persona: ecco

Nuovi sviluppi nel caso Fedez-Iovino: emergono dettagli e immagini della lite - Nuovi sviluppi nel caso fedez-Iovino: emergono dettagli e immagini della lite - Contesto: La vicenda che ha coinvolto il noto rapper fedez e il personal trainer Iovino ha recentemente visto l'emergere di nuovi dettagli e immagini che ...

Fedez incastrato dalle telecamere: il rapper fermato dal suo buttafuori - fedez incastrato dalle telecamere: il rapper fermato dal suo buttafuori - Le immagini rivelano molto più di quanto abbiano fatto i testimoni, ma rimane ancora il mistero sul movente della rissa. Ecco che cosa rivelano le immagini. fedez: la rissa al The Club Nelle immagini ...

Fedez-Iovino, ecco il video della rissa in discoteca: il rapper agitato allontanato dal locale. C'era anche una bionda (ma non era Ludovica Di Gresy) - fedez-Iovino, ecco il video della rissa in discoteca: il rapper agitato allontanato dal locale. C'era anche una bionda (ma non era Ludovica Di Gresy) - Sono le 2.30 di lunedì 22 aprile all’interno della discoteca The Club di corso Garibaldi a Milano. fedez, t-shirt nera e braccia tatuate, sta gesticolando in maniera ...