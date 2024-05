Amadeus e Giovanna Civitillo da Diletta Leotta | La scenata di gelosia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 17 maggio 2024)sono stati ospiti del podcast di– Mammante -, occasione per raccontare qualcosa di più sul loro legame. E non solo: diversi gli aneddoti snocciolati nel corso della puntata, come una “dialla Starsky & Hutch“. Riusciamo a immaginare il conduttore, sempre così misurato e discreto in televisione, in grado di essere tanto geloso? Lo ha raccontato lui stesso.danel podcast Mammante Tra le coppie più longeve e belle del mondo dello spettacolo italiano ci sono loro:...