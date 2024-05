Il gambero rosso della Louisiana , noto anche come gambero killer per le sue caratteristiche invasive, rientra tra le cento specie più dannose introdotte in Europa. Proprio in queste giorni la sua presenza è stata segnalata in modo esteso in tutte ...

Gambero della Louisiana, nuovi avvistamenti in Italia: quali rischi per l’agricoltura e l’uomo - gambero della louisiana, nuovi avvistamenti in Italia: quali rischi per l’agricoltura e l’uomo - Il gambero rosso della louisiana, noto anche come gambero killer per le sue caratteristiche invasive, rientra tra le cento specie più dannose introdotte in Europa. In queste giorni la sua presenza ...

Il gambero killer della Louisiana è arrivato tra Varese e Como: "È tra le specie più invasive, segnalatelo subito se lo vedete" - Il gambero killer della louisiana è arrivato tra Varese e Como: "È tra le specie più invasive, segnalatelo subito se lo vedete" - Gli esperti: "Molto vorace e adattabile, è pericoloso per la biodiversità e resiste anche a sostanze contaminanti" ...

Avvistato il gambero della Louisiana nella Valle del Lanza, “È una minaccia, segnalate” - Avvistato il gambero della louisiana nella Valle del Lanza, “È una minaccia, segnalate” - Il Plis spiega: “È gravemente impattante sia sui piccoli vertebrati di cui si nutre sia sull'habitat che intacca scavando profonde tane nel sottosuolo e nutrendosi di alghe e piante acquatiche” ...