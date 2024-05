Inter-Atalanta - Campionato Primavera 1 | l’arbitro della partita

(Di venerdì 17 maggio 2024) Domani si gioca l’ultima giornata del1. L’affronterà l’al Konami Youth Development Centre, l’AIA ha ufficializzato la terna arbitrale. ARBITRO(sabato 18 maggio ore 15) Arbitro: Gianluca Renzi (Pesaro). Assistenti arbitrali: Davide Conti (Seregno), Andrea Rizzello (Casarano).-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

