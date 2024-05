Colpo di Scena a Bologna | Fermato un Collega per l' Omicidio di Sofia Stefani

(Di venerdì 17 maggio 2024)- Nella notte, i carabinieri di, sotto la direzione della Procura, hanno eseguito un fermo nei confronti di Giampiero Gualandi, 63 anni, accusato dell'di, ex vigilessa di 33 anni. La vittima è stata trovata morta ieri al comando di Anzola Emilia, colpita alla testa da un proiettile sparato dalla pistola d'ordinanza di Gualandi. Durante l'interrogatorio, tenutosi nella tarda serata, Gualandi ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il fermo è stato disposto dal pm Stefano Dambruoso pervolontario. La Ricostruzione dei Fatti Gli inquirenti stanno cercando di chiarire cosa sia realmente accaduto all'interno di una stanza al piano terra della 'Casa Gialla', sede del comando della polizia locale di Anzola Emilia, un comune ...

