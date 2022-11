Le nuove proteste della minoranza serba in Kosovo

Domenica in Iran sono iniziatea causa della morte avvenuta in circostanze poco chiare di Nasrin Ghaderi, una donna curda di 35 anni ...Per l ennesima volta un gruppo di donne della famiglia non voleva pagare, alledi ... Ignorare o sottovalutare le giovani leve è colpa grave che potrebbe riconsegnare la città alle...Oggi 7 novembre in tante città siciliane le sedi di Enel, principale rivenditore di energia elettrica, sono state tappezzate di manifesti di protesta contro i rincari, con slogan che richiedono la mor ...Domenica in Iran sono iniziate nuove proteste a causa della morte avvenuta in circostanze poco chiare di Nasrin Ghaderi, una donna curda di 35 anni che ...