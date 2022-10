Ultime Notizie – Cresce cancro endometrio | 10mila casi e 2mila morti l’anno in Italia

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il tumore all’, ilprincipale del corpo dell’utero, che colpisce la mucosa di rivestimento dell’organo, “secondo i dati più aggiornati fa registrare incircaogni anno, con. Non è un big killer come il carcinoma ovarico, però è il più frequente e ha un primato infelice: la sua incidenza mostra un continuo aumento, un trend unico fra tutti i tumori ginecologici”. A fare il punto è Nicoletta Colombo, docente di ginecologia e ostetricia all’Università di Milano Bicocca, oggi nel capoluogo lombardo durante la presentazione di dostarlimab di Gsk, la prima immunoterapia ‘su misura’ contro ilendometriale che l’Agenziana del farmaco Aifa ha appena autorizzato in seconda linea per ...

