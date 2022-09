Sicilia | il neo governatore Schifani ad Arcore da Berlusconi

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il neo presidente della Regionena, Renato, è stato oggi in visita addal presidente di Forza Italia, Silvio. Lo ha reso noto lo stessocon un post su Twitter: "Due ore trascorse insieme, piacevoli e ricche di spunti come sempre, dal mio presidente".Due ore trascorse insieme, piacevoli e ricche di spunti come sempre, dal mio presidente.##Italia #miglioriamolainsieme #presidente @pic.twitter.com/WvQ0mi1Frj— Renato(@Renato) September 30, 2022

