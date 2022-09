Una sonda salverà il mondo: la Terra vince la guerra dei cieli, che succede all'asteroide (Di martedì 27 settembre 2022) Difesa Terra operazione compiuta: una sonda della Nasa si è schiantata a tutta velocità contro un asteroide per deviarne la traiettoria nello Spazio. È stato il primo test nella storia dell'umanità per difendere la Terra dall'eventuale collisione di futuri oggetti spaziali. È accaduto nella notte italiana. La missione si chiama Dart (Double Asteroid Redirection Test): la sonda (l'acronimo in inglese, Dart, significa ‘dardo' in inglese) si è schiantata a una velocità di 6,4 chilometri al secondo contro la superficie dell'asteroide Dimorphos, situato a circa undici milioni di chilometri dalla Terra, e che ruota attorno a un altro più grande. Didymos. L'impatto è stato seguito secondo per secondo durante la trasmissione in diretta della Nasa. Ora gli scienziati dovranno ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Difesaoperazione compiuta: unadella Nasa si è schiantata a tutta velocità contro unper deviarne la traiettoria nello Spazio. È stato il primo test nella storia dell'umanità per difendere ladall'eventuale collisione di futuri oggetti spaziali. È accaduto nella notte italiana. La missione si chiama Dart (Double Asteroid Redirection Test): la(l'acronimo in inglese, Dart, significa ‘dardo' in inglese) si è schiantata a una velocità di 6,4 chilometri al secondo contro la superficie dell'Dimorphos, situato a circa undici milioni di chilometri dalla, e che ruota attorno a un altro più grande. Didymos. L'impatto è stato seguito secondo per secondo durante la trasmissione in diretta della Nasa. Ora gli scienziati dovranno ...

