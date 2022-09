WTA Tallinn 2022, risultati 26 settembre: avanza Belinda Bencic, fuori Ajla Tomljanovic (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono scattati i Tallinn Open 2022 di tennis: sul cemento outdoor estone il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 Tallinn 2022 ha visto disputarsi oggi ben sette incontri del primo turno. Non ci sono azzurre in gara. Nella parte alta del tabellone l’elvetica Viktorija Golubic regola la statunitense Madison Keys per 6-3 6-2 ed agli ottavi affronterà la ceca Karolina Muchova, che liquida la transalpina Jessika Ponchet per 6-0 6-2. Nella parte bassa del tabellone la ceca Linda Noskova rimonta la francese Diane Parry per 2-6 6-3 6-4. La ceca Barbora Krejcikova elimina l’australiana Ajla Tomljanovic per 6-1 7-6 e sfiderà l’ucraina Marta Kostyuk, che batte la statunitense Bernarda Pera per 6-4 4-6 6-3, infine la britannica Katie Boulter supera la romena Jaqueline ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono scattati iOpendi tennis: sul cemento outdoor estone il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250ha visto disputarsi oggi ben sette incontri del primo turno. Non ci sono azzurre in gara. Nella parte alta del tabellone l’elvetica Viktorija Golubic regola la statunitense Madison Keys per 6-3 6-2 ed agli ottavi affronterà la ceca Karolina Muchova, che liquida la transalpina Jessika Ponchet per 6-0 6-2. Nella parte bassa del tabellone la ceca Linda Noskova rimonta la francese Diane Parry per 2-6 6-3 6-4. La ceca Barbora Krejcikova elimina l’australianaper 6-1 7-6 e sfiderà l’ucraina Marta Kostyuk, che batte la statunitense Bernarda Pera per 6-4 4-6 6-3, infine la britannica Katie Boulter supera la romena Jaqueline ...

