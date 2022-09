Meloni: “Non deluderemo gli italiani”. FdI: “La Costituzione è bella, ma ha 70 anni” (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma – “Gli italiani ci hanno affidato una responsabilità importante. Ora sarà nostro compito non deluderli e fare il massimo per restituire dignità e orgoglio alla Nazione”. Così scrive su Twitter la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, mentre gli esponenti del suo partito, in una conferenza stampa, parlano delle riforme costituzionali. “La Costituzione italiana è bella ma ha anche 70 anni di età”. Sono le parole di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, analizzando il risultato delle elezioni politiche 2022 nel corso dell’incontro con i giornalisti all’Hotel Parco dei Principi. “La Costituzione italiana è una Costituzione importante, ma bisogna ricordare che nasce in un momento di grandi criticità: uscivamo da una dittatura e da ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma – “Glici hanno affidato una responsabilità importante. Ora sarà nostro compito non deluderli e fare il massimo per restituire dignità e orgoglio alla Nazione”. Così scrive su Twitter la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, mentre gli esponenti del suo partito, in una conferenza stampa, parlano delle riforme costituzionali. “Laitaliana èma ha anche 70di età”. Sono le parole di Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, analizzando il risultato delle elezioni politiche 2022 nel corso dell’incontro con i giornalisti all’Hotel Parco dei Principi. “Laitaliana è unaimportante, ma bisogna ricordare che nasce in un momento di grandi criticità: uscivamo da una dittatura e da ...

