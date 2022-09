Giorgia Meloni, il commento di Renato Zero fuori controllo: “Votate la me**a che siete” (Di lunedì 26 settembre 2022) Il risultato delle elezioni politiche in Italia è netto: vince il Centrodestra, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26% e quindi sarà Giorgia Meloni a guidare il prossimo governo. Nella coalizione tiene Forza Italia che ottiene l’8%, mentre crolla la lega che si attesta al 9%. Sconfitto il Centrosinistra con il Partito democratico che non va oltre il 19%. “Questo non è punto d’arrivo, ma di partenza. L’Italia ha scelto un governo di Centrodestra a guida FdI e noi governeremo per tutti. Sono rammaricata per l’astensionismo, ora la sfida sarà ricostruire il rapporto fra Stato e cittadini”, ha detto Giorgia Meloni commentando il risultato elettorale. La leader di Fratelli d’Italia ha radunato i giornalisti all’hotel Parco dei Principi a Roma. Tutti l’aspettavano per conoscere le sue impressioni dal momento che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Il risultato delle elezioni politiche in Italia è netto: vince il Centrodestra, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 26% e quindi saràa guidare il prossimo governo. Nella coalizione tiene Forza Italia che ottiene l’8%, mentre crolla la lega che si attesta al 9%. Sconfitto il Centrosinistra con il Partito democratico che non va oltre il 19%. “Questo non è punto d’arrivo, ma di partenza. L’Italia ha scelto un governo di Centrodestra a guida FdI e noi governeremo per tutti. Sono rammaricata per l’astensionismo, ora la sfida sarà ricostruire il rapporto fra Stato e cittadini”, ha dettocommentando il risultato elettorale. La leader di Fratelli d’Italia ha radunato i giornalisti all’hotel Parco dei Principi a Roma. Tutti l’aspettavano per conoscere le sue impressioni dal momento che ...

