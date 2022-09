Elezioni | Grillo | “Viva il Movimento Cinque Stelle”

(Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – “Il grande nespolo, gliene abbiamo fatte di tutti i colori a questo nespolo negli anni, eppure è rigoglioso e verde. E nonostante tutto sopravvive con un filo di linfa che c’è dentro. Sopravvive con un po’ di tronco: va su. E fa delle nespole bellissime, questo è il, è il simbolo, il nespolo vivo”. Lo dice in un video su Twitter il fondatore del M5s, Beppe(foto), mentre si vede un nespolo piantato nel suo giardino attorno a cui la telecamera gira intorno. Postando questo filmato,scrive: “il”. L'articolo L'Opinionista.

Il centrodestra vince le elezioni (115 senatori e 237 deputati), ma soprattutto vince Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia ... Beppe Grillo esulta. Azione - Italia Viva si ferma sotto l'8%. La stessa che nelle stesse settimane affolla i comizi siciliani di Beppe Grillo. Si vota per le elezioni regionali, il 9 ottobre il comico attraversa a nuoto lo Stretto, un ora di bracciate per tre ...