Atletico | Iigo Martnez spinge nella sua carriera di 8 partite per raggiungere la Coppa del Mondo

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 26 settembre 2022) 2022-09-26 13:09:18 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Elui Athletic-Almera venerdì è la prima delle 8cheMartínez deve conquistare un posto ai Mondiali in Qatar. Il difensore centrale “rojiblanco” aspira a un postolista ufficiale della rosa, che ogni squadra dovrà formalizzare prima della FIFA il 14 novembre. Almera, Siviglia, Atltico, Getafe, Barcellona, ??Villarreal, Girona e Valladolid sono le squadre che l’Athletic affronterà nel resto del calendario prima delladel. In questi scontri, l’Ondarrutarra affronterà Eric Garca, Pau e Albiol, altri tre difensori centrali con un gol indel. Igo Martinez Ha giocato due ...