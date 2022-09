Tiro a volo, Mondiali Osijek 2022: doppietta italiana nel Mixed Team Trap, oro a Patera-Barletta (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ ancora grande Italia ai Mondiali 2022 di Tiro a volo di Osijek., con una meravigliosa doppietta nel Mixed Team Trap. La coppia composta da Sofia Littamè ed Emanuele Iezzi ha conquistato l’accesso al gold medal match con il punteggio di 138/150, mentre Marika Patera e Gianmarco Barletta hanno ottenuto un ottimo 135/150. Al termine di una sfida entusiasmante ad avere la meglio sono stati Patera e Barletta, che si sono imposti con un netto 7-1 sui connazionali. Terzi sul podio i Team della Finlandia e della Spagna, rispettivamente vittoriosi su quelli dell’Inghilterra e della Cina. Domani la gara Junior si concluderà con quella a squadre. I medal ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ ancora grande Italia aididi., con una meravigliosanel. La coppia composta da Sofia Littamè ed Emanuele Iezzi ha conquistato l’accesso al gold medal match con il punteggio di 138/150, mentre Marikae Gianmarcohanno ottenuto un ottimo 135/150. Al termine di una sfida entusiasmante ad avere la meglio sono stati, che si sono imposti con un netto 7-1 sui connazionali. Terzi sul podio idella Finlandia e della Spagna, rispettivamente vittoriosi su quelli dell’Inghilterra e della Cina. Domani la gara Junior si concluderà con quella a squadre. I medal ...

