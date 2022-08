Ucraina: Kharkiv bersaglio del fuoco dell'artiglieria russa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Kiev, 17 ago. (Adnkronos) - La città Ucraina orientale di Kharkiv è stata colpita da numerosi proiettili dell'artiglieria russa nella tarda serata di ieri. A scriverne su Telegram è stato il sindaco Ihor Terechov, che ha fatto riferimento all'uso di numerosi lanciarazzi. L'attacco ha provocato molti danni, riporta la Bild, in particolare ad un edificio residenziale, ma non ci sarebbero feriti. "Abbiamo davanti a noi la notte, il solito orario degli attacchi su Kharkiv. State attenti!" ha avvertito il primo cittadino rivolto agli abitanti della città. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Kiev, 17 ago. (Adnkronos) - La cittàorientale diè stata colpita da numerosi proiettilinella tarda serata di ieri. A scriverne su Telegram è stato il sindaco Ihor Terechov, che ha fatto riferimento all'uso di numerosi lanciarazzi. L'attacco ha provocato molti danni, riporta la Bild, in particolare ad un edificio residenziale, ma non ci sarebbero feriti. "Abbiamo davanti a noi la notte, il solito orario degli attacchi su. State attenti!" ha avvertito il primo cittadino rivolto agli abitantia città.

