Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 494 contagi e 2 morti: bollettino 16 agosto (Di martedì 16 agosto 2022) In Sardegna si registrano oggi, 16 agosto 2022, 494 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 452 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 780 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 137 ( + 8 ). 17997 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 90 ). Si registrano 2 decessi: una donna di 98 anni e un uomo di 74, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e nella provincia del Sud Sardegna.

