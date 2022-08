"Mi candido a Milano": Renzi sfida Berlusconi, cosa c'è in ballo (Di martedì 16 agosto 2022) "Io mi candiderò a Milano, se non ho capito male, nella stessa circoscrizione di Berlusconi": lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi al Tg2 post. L'ex presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha deciso di presentarsi alle elezioni del 25 settembre insieme ad Azione di Carlo Calenda, ha spiegato anche quali siano i pericoli della destra. Secondo Renzi, non c'è nessun pericolo fascista. Il rischio - a suo dire - sarebbe di altro tipo. "Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia, con la scelta del presidenzialismo. Salvini e Meloni sono un pericolo per il nostro portafoglio con scelte come la flat tax, il sovranismo, quota 100", ha detto sempre al Tg2 post. Infine sulle liste del Partito democratico, che hanno creato parecchio caos a sinistra, il leader di Italia Viva ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) "Io mi candiderò a, se non ho capito male, nella stessa circoscrizione di": lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoal Tg2 post. L'ex presidente del Consiglio, che nei giorni scorsi ha deciso di presentarsi alle elezioni del 25 settembre insieme ad Azione di Carlo Calenda, ha spiegato anche quali siano i pericoli della destra. Secondo, non c'è nessun pericolo fascista. Il rischio - a suo dire - sarebbe di altro tipo. "Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia, con la scelta del presidenzialismo. Salvini e Meloni sono un pericolo per il nostro portafoglio con scelte come la flat tax, il sovranismo, quota 100", ha detto sempre al Tg2 post. Infine sulle liste del Partito democratico, che hanno creato parecchio caos a sinistra, il leader di Italia Viva ...

Libero_official : 'Io mi candiderò a Milano, se non ho capito male, nella stessa circoscrizione di #Berlusconi': l'annuncio di… - Parlamenteide : Ore 18:01 - Quartapelle (#Pd) 'mi candido per farmi carico delle esigenze di chi fa fatica' 'Sarò candidata nella… - TV7Benevento : Elezioni: Quartapelle (Pd) 'mi candido per farmi carico delle esigenze di chi fa fatica' - - v_veronesi : @gadlernertweet Simpatie limitate al 1974 ed il 1979 (quando si candidò nel MSI) e in parte raccontate dalla Sen. S… - TV7Benevento : Elezioni: Fontana, 'non mi candido alle politiche, resto al mio posto in Regione' - -