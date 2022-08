Castelli | scoperto risto-pub senza alcuna autorizzazione | attività sospesa e maxi multa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 agosto 2022) Nell’ambito del vasto piano di controlli posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma per il ponte di Ferragosto anche la zona deiRomani è stata attenzionata dai Militari. Verifiche hanno riguardato le persone, gli automobilisti nonché lecommerciali, in particolar modo i locali maggiormente frequentati per la movida.da 10.000 euro all’amministratore unico di un locale a Castel Gandolfo Nello specifico a Castel Gandolfo, i Carabinieri hanno eseguito mirate verifiche presso i locali maggiormente frequentati durante la movida, sospendendo l’di un-pub dove è stata accertata la mancanza di qualsiasiper l’esercizio dell’dirazione e somministrazione di alimenti e ...