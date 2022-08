Mondiali | Collina | «Arbitri al top per evitare l’uso della tecnologia»

(Di lunedì 15 agosto 2022) Le parole diin vista dei prossimi: «L’obiettivo è avere glial top per» Il presidenteCommissione Arbitrale FIFA, Pierluigi, ha parlato in vista del Mondiale di Qatar 2022. Di seguito le sue parole e quelle di Massimo Busacca, direttore arbitrale FIFA.– «Il nostro obiettivo è preparare al meglio l’arbitro perdi usare la, ma laè lì per ridurre la possibilità di errore umano che può influenzare l’esito di una partita. Anche il miglior arbitro può sbagliare; è un essere umano, e lo sappiamo». BUSACCA – «É come una squadra di calcio, devono preparare ...

