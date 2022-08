Lo beccano così: "Rischia 10 anni di carcere", cosa c'è dietro questa foto | Guarda (Di lunedì 15 agosto 2022) La Calabria ora usa i droni per scovare i piromani che appiccano il fuoco nei boschi della regione. E adesso arrivano i primi frutti di questa maxi operazione voluta fortemente dal governatore Roberto Occhiuto. "Grazie al monitoraggio della Regione, abbiamo salvato - per l'ennesima volta - la natura calabrese da un incendio", ha fatto sapere il governatore. "In Calabria su misure anticendi si fa sul serio", continua Occhiuto nel post su Facebook. E questa volta è stato colto in flagranza di reato un uomo che si apprestava a dar fuoco a un immensa area boschiva della Calabria. Adesso Rischia dieci anni di carcere. I roghi solo nel 2021 hanno mandato in fumo in Italia "159.437 ettari di superfici boscate e non, ovvero il 154,8% in più in più di quelli inceneriti nel 2020", fa sapere Legambiente. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) La Calabria ora usa i droni per scovare i piromani che appiccano il fuoco nei boschi della regione. E adesso arrivano i primi frutti dimaxi operazione voluta fortemente dal governatore Roberto Occhiuto. "Grazie al monitoraggio della Regione, abbiamo salvato - per l'ennesima volta - la natura calabrese da un incendio", ha fatto sapere il governatore. "In Calabria su misure anticendi si fa sul serio", continua Occhiuto nel post su Facebook. Evolta è stato colto in flagranza di reato un uomo che si apprestava a dar fuoco a un immensa area boschiva della Calabria. Adessodiecidi. I roghi solo nel 2021 hanno mandato in fumo in Italia "159.437 ettari di superfici boscate e non, ovvero il 154,8% in più in più di quelli inceneriti nel 2020", fa sapere Legambiente. ...

