Voglia di leggere: i libri più venduti questa estate (Di domenica 14 agosto 2022) Voglia di leggere in vacanza? Allora perché non sbirciare la classifica dei libri più venduti da inizio estate? Trionfa il genere thriller: il giallo piace agli italiani. Non è mai troppo tardi per recuperare una buona lettura, soprattutto se rientra nella lista di quelle più gettonate da inizio estate. Quando si è in vacanza in genere si ha molto più tempo a disposizione per concedersi qualche pagina in più. Certo, dipende dalla tipologia di vacanza, ma chi programma di trascorrere due settimane in spiaggia sotto l’ombrellone potrebbe aver bisogno di qualche dritta in più per arrivare incolumi (e meno annoiati) alla fine dell’estate. Crediti: PexelsIl Giornale della libreria – testata dell’Associazione Italiana Editori – ha pubblicato una classifica che raccoglie i ... Leggi su velvetmag (Di domenica 14 agosto 2022)diin vacanza? Allora perché non sbirciare la classifica deipiùda inizio? Trionfa il genere thriller: il giallo piace agli italiani. Non è mai troppo tardi per recuperare una buona lettura, soprattutto se rientra nella lista di quelle più gettonate da inizio. Quando si è in vacanza in genere si ha molto più tempo a disposizione per concedersi qualche pagina in più. Certo, dipende dalla tipologia di vacanza, ma chi programma di trascorrere due settimane in spiaggia sotto l’ombrellone potrebbe aver bisogno di qualche dritta in più per arrivare incolumi (e meno annoiati) alla fine dell’. Crediti: PexelsIl Giornale della libreria – testata dell’Associazione Italiana Editori – ha pubblicato una classifica che raccoglie i ...

_giusepp3__ : assurdo come non riesco a finire di leggere mezza dimostrazione senza alzarmi dieci volte dalla sedia, riempirmi du… - bankainoace : forse sto trovando la voglia di tornare a leggere manga - alexcabot_ : @_yelle_ Io sto portando contenuti mentre tu continui a ripetere a pappagallo che sono io che non mi so spiegare. P… - viemmedi3 : @ggargiulo3 @GuidoCrosetto Giuseppe, complimenti per la paziente risposta. Chissà se Guido avrà voglia di leggere e… - Manu17763525 : @obyfoca Più voglia di leggere* -