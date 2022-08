La Lega cresce | centrodestra sempre avanti | il sondaggio che spaventa Letta

(Di domenica 14 agosto 2022) Ladi Matteo Salvini torna are come evidenzia l'ultimodi YouTrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione il Carroccio è al 14%, crescita segnata dopo il lancio della campagna "Credo", Fratelli d'Italia - scrive il Corriere della Sera - è al 24,2% e si piazza così da Partito Democratico che invece scende al 22,3% e si resta 2 punti dietro il partito di Giorgia Meloni. A spiegare la crescita del Carroccio ci pensa il sondaggista Lorenzo Pregliasco che sottolinea come la fase di flessione fosse inevitabilmente dipesa dalla crisi di governo con la successiva caduta del governo Draghi: "La scorsa settimana la super media dei sondaggi assegnava il 13,4 alla. Siamo all'interno di un'oscillazione troppo modesta per fare un ragionamento di lunga prospettiva ma quello che si ...

matteosalvinimi : Cresce la Lega e la coalizione di Centrodestra è ampiamente in vantaggio, bene. Avanti così, è la strada giusta!… - LegaSalvini : SONDAGGIO ELEZIONI, LA LEGA CRESCE. FORZA CAPITANO! ???????? #25settembrevotoLega - pdnetwork : L’Italia cresce più di Francia, Germania, USA, ma Lega, Forza Italia e M5S hanno scelto di far cadere il governo Dr… - erpedrini : RT @GiancarloDeRisi: Cresce la Lega la coalizione di Centrodestra è ampiamente in vantaggio e il 25 settembre col vostro aiuto si passerà d… - tempoweb : La Lega cresce, il #centrodestra avanti: il #sondaggio che spaventa Letta #14agosto -

Roma, 14 ago. " Lanei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L'ultima rilevazione che va in questa direzione " spiega un comunicato del ...Lanei sondaggi. Come abbiamo ricordato, la rilevazione YouTrend per SkyTg24 dà il Carroccio in ripresa con un arresto del calo dovuto allo strappo con il governo Draghi. Il sondaggio ...Roma, 14 ago. (Adnkronos) – La Lega cresce nei sondaggi, che confermano un trend positivo per il partito di Matteo Salvini ormai da qualche settimana. L’ultima rilevazione che va in questa direzione – ...MILANO - Legati in strada senza poter scappare e senza acqua, buttati in un sacchetto come immondizia, lasciati in casa soli da chi va in ferie e non ha tempo ne voglia di organizzarsi: è il destino d ...