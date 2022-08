Costa brindisina: incendio di alberi e canneto a Punta della Contessa, fiamme visibili a chilometri di distanza Impiegati aerei per tentare lo spegnimento (Di domenica 14 agosto 2022) Dal tardo pomeriggio brucia la vegetazione nel parco regionale Salina di Punta della Contessa, zona costiera di Brindisi. Impiegati anche tre aerei con lancio di acqua per tentare di spegnere l’incendio di alberi e canneto. Le fiamme sono visibili a chilometri di distanza. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articolo Costa brindisina: incendio di alberi e canneto a Punta della Contessa, fiamme visibili a chilometri di distanza ... Leggi su noinotizie (Di domenica 14 agosto 2022) Dal tardo pomeriggio brucia la vegetazione nel parco regionale Salina di, zona costiera di Brindisi.anche trecon lancio di acqua perdi spegnere l’di. Lesonodi. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articolodidi...

NoiNotizie : Costa brindisina #Brindisi: incendio di alberi e canneto a Punta della Contessa, fiamme visibili a chilometri di di… - news24_city : In fiamme una barca a vale arenata sulla costa brindisina - news24_city : In fiamme una barca a vale arenata sulla costa brindisina - Massimo_P63 : @vittoriolussana @AlbertoLetizia2 @EugenioCardi Blocco che, tra l’altro, mise per sempre fine al contrabbando di si… - news24_city : In fiamme una barca a vale arenata sulla costa brindisina -