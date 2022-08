Usa: New York, rinviata a giudizio società Trump per frode fiscale (Di sabato 13 agosto 2022) Washington, 13 ago. (Adnkronos) - Nel giorno in cui si è appreso che Donald Trump è indagato per spionaggio per i documenti top secret trasferiti a Mar a Lago, da New York arriva la notizia che un giudice ha deciso che può andare a processo il caso intentato dalla procura distrettuale di Manhattan contro la Trump Organization e il suo ex Chief Financial Officer Allen Weisselberg. Nel caso della procura federale, che è autonomo rispetto a quello civile, sempre per frode fiscale, della procuratrice Letitia James di fronte alla quale Trump nei giorni scorsi ha invocato il quinto emendamento per non rispondere all'interrogatorio, Weisselberg è accusato di aver evaso circa 2 milioni di dollari di tasse in oltre un decennio, ricevendo compensi in modo indiretto nell'ambito di un sistema ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Washington, 13 ago. (Adnkronos) - Nel giorno in cui si è appreso che Donaldè indagato per spionaggio per i documenti top secret trasferiti a Mar a Lago, da Newarriva la notizia che un giudice ha deciso che può andare a processo il caso intentato dalla procura distrettuale di Manhattan contro laOrganization e il suo ex Chief Financial Officer Allen Weisselberg. Nel caso della procura federale, che è autonomo rispetto a quello civile, sempre per, della procuratrice Letitia James di fronte alla qualenei giorni scorsi ha invocato il quinto emendamento per non rispondere all'interrogatorio, Weisselberg è accusato di aver evaso circa 2 milioni di dollari di tasse in oltre un decennio, ricevendo compensi in modo indiretto nell'ambito di un sistema ...

