Un altro domani anticipazioni 17 agosto 2022 | Kiros diventa la guardia del corpo di Carmen

Nella puntata di Un altro domani trasmessa mercoledì 17 agosto 2022 Francisco molto preoccupato per la pietra che è stata lanciata Contro sua figlia Carmen decide che la giovane non deve più girare da sola e per questo vuole che Kiros continui a seguire la ragazza comunque vada, Victor però ha espresso il desiderio che l'uomo licenzi il giovane falegname intagliatore di mobili, ma il Cruz sa molto bene che è l'unico a poterla proteggere davvero. Seguite questo episodio in diretta streaming su Mediaset Infinity dove troverete anche altre curiosità sulla soap opera spagnola.

