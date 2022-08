Regionali Sicilia, colpo di scena nel Cdx La Russa: “Meloni ha scelto Schifani” (Di venerdì 12 agosto 2022) Secondo il Senatore La Russa, Schifani che è stato presidente del Senato è "al di sopra dei partiti" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 12 agosto 2022) Secondo il Senatore Lache è stato presidente del Senato è "al di sopra dei partiti" Segui su affaritaliani.it

fattoquotidiano : Regionali Sicilia, il M5s al Pd: “Via il nome di Chinnici dal vostro simbolo”. I dem: “Richiesta irricevibile”. All… - you_trend : ?? #BREAKING Si dimette il presidente della #Sicilia Nello #Musumeci. Le regionali saranno il 25 settembre, insieme alle politiche. - Regione_Sicilia : Regione, @Nello_Musumeci decide per l'election day: il 25 settembre si vota per politiche e regionali -… - MaryDeBe72 : RT @GPalazzol: In sicilia i 5S pongono al PD le condizioni per andare avanti alle regionali, la prima: stop alla gara per i due termovalori… - MenicaBersani : RT @GPalazzol: In sicilia i 5S pongono al PD le condizioni per andare avanti alle regionali, la prima: stop alla gara per i due termovalori… -