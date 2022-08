Nuoto, risultati batterie 12 agosto: Benedetta Pilato e Alessandro Miressi sugli scudi, bene Paltrinieri e Galossi negli 800 sl (Di venerdì 12 agosto 2022) Seconda giornata di batterie al Foro Italico di Roma, sede degli Europei 2022 di Nuoto. Nel day-2 della rassegna continentale solito programma molto intenso di gare con tanti italiani presenti sul blocchetto di partenza e desiderosi di far bene in vista delle semifinali e della Finali del pomeriggio (a partire dalle ore 18.00). Nei 50 delfino donne la svedese Sarah Sjoestroem ha ottenuto il miglior tempo delle heat in 25.30 precedendo la francese Marie Wattel (25.72) e l’altra svedese Louise Hansson (25.88). bene Silvia Di Pietro, che quest’oggi sarà impegnata anche nella Finale dei 100 stile libero, con il tempo di 26.06 (sesta nell’overall). Selezione interna in casa Italia ed è stata Costanza Cocconcelli la seconda azzurra in termini di tempi (14ma in 26.74), mentre deludente la prestazione di Elena Di Liddo (17ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Seconda giornata dial Foro Italico di Roma, sede degli Europei 2022 di. Nel day-2 della rassegna continentale solito programma molto intenso di gare con tanti italiani presenti sul blocchetto di partenza e desiderosi di farin vista delle semifinali e della Finali del pomeriggio (a partire dalle ore 18.00). Nei 50 delfino donne la svedese Sarah Sjoestroem ha ottenuto il miglior tempo delle heat in 25.30 precedendo la francese Marie Wattel (25.72) e l’altra svedese Louise Hansson (25.88).Silvia Di Pietro, che quest’oggi sarà impegnata anche nella Finale dei 100 stile libero, con il tempo di 26.06 (sesta nell’overall). Selezione interna in casa Italia ed è stata Costanza Cocconcelli la seconda azzurra in termini di tempi (14ma in 26.74), mentre deludente la prestazione di Elena Di Liddo (17ma ...

