Calendario Europei arrampicata sportiva oggi: orari 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 12 agosto 2022) Continua senza sosta il campionati Europei per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, una delle nove discipline che si stanno dando battaglia in quel di Monaco di Baviera. Anche oggi non ci saranno dei verdetti con un programma che ricalcherà la giornata di ieri. Segnaliamo infatti la qualifica per quanto riguarda il Lead maschile e per il Boulder femminile, competizioni che si concluderanno tra qualche giorno. Gli atleti prenderanno le misure con la parete teutonica che domani accoglierà le prime finali. Michael Piccolruaz, Marcello Bombardi, Filip Schenk, Giovanni Placci e Stefano Ghisolfi sono attesi in pedana al maschile, Laura Rogora, Giorgia Tesio, Camilla Moroni, Irina Daziano e Giulia Medici daranno battaglia al femminile. Rai Sport offrirà a tutti gli appassionati la copertura degli eventi ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Continua senza sosta il campionatiper quanto riguarda l’, una delle nove discipline che si stanno dando battaglia in quel di Monaco di Baviera. Anchenon ci saranno dei verdetti con unche ricalcherà la giornata di ieri. Segnaliamo infatti la qualifica per quanto riguarda il Lead maschile e per il Boulder femminile, competizioni che si concluderanno tra qualche giorno. Gli atleti prenderanno le misure con la parete teutonica che domani accoglierà le prime finali. Michael Piccolruaz, Marcello Bombardi, Filip Schenk, Giovanni Placci e Stefano Ghisolfi sono attesi in pedana al maschile, Laura Rogora, Giorgia Tesio, Camilla Moroni, Irina Daziano e Giulia Medici daranno battaglia al femminile. Rai Sport offrirà a tutti gli appassionati la copertura degli eventi ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #AriannaCastiglioni Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 12 agosto, pro… - Nicola89144151 : E se la Rai avesse indirizzato il calendario degli Europei di Nuoto? Guarda caso in tutte le giornate (tranne l'ult… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Europei di nuoto a Roma: programma, orari e calendario gare - sportlazio : Iniziano oggi i Campionati Europei di Nuoto #Roma2022???? Fino al 21 agosto, il grande nuoto protagonista al… - Sport_Fair : Al via lo spettacolo degli #Europei di nuoto a Roma: calendario, orari e italiani in gara di oggi -