Mountain bike | Europei 2022 | i convocati dell’Italia Assente Luca Braidot

(Di lunedì 8 agosto 2022) Nella due-giorni del 19-20 agosto glimultidisciplinari di Monaco di Baviera daranno spazio alle prove di. Su un percorso irto di difficoltà dove serviranno grandi gambe e lucidità, l’Italia cercherà di tirar fuori il meglio possibile. Una rassegna nella quale non ci sarà il punto di riferimento azzurro, ovvero, che nel corso della stagione di Coppa del Mondo ha dimostrato di essere in una dimensione diversa, avendo messo in fila una serie di risultati notevoli che ne descrivono lo status. “Registriamo la defezione di, il nostro leader designato che sta preparando il Mondiale. Ci presenteremo ugualmente con sei atleti validi“, ha dichiarato il CT Mirko Celestino, aggiungendo: “Gareggeremo su un circuito nuovo e siamo ...

OA_Sport : #MTB Conosciamo i convocati per gli Europei di Monaco: assente Luca Braidot - SportDailyITA : MTB: i risultati di Mont Sainte Anne

Si avvicina un altro appuntamento importante legato al mondo del ciclismo : i campionati Europei in programma a Monaco di Baviera dall'11 al 21 di agosto. Le squadre su strada,, pista e BMX freestyle si preparano per il grande appuntamento. I CT Daniele Bennati, Marco Villa, Marco Velo, Mirko Celestino, Paolo Sangalli e Federico Ventura hanno diramato le ...... vicino al confine con l'Austria, è descritta dall'ente turistico locale come parte della ' perla verde d'Europa ' ed è frequentata da escursionisti, alpinisti e appassionati di.