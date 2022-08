Marta Novello, l'accoltellatore tornato libero scrisse agli amici: 'Sto tornando, giochiamo alla PlayStation' (Di domenica 7 agosto 2022) Ha fatto davvero tanto parlare la storia di Marta Novello , accoltellata senza motivo in strada mentre faceva jogging, e del suo aggressore, un ragazzo di appena 15 anni (ora 16) che è già tornato ... Leggi su leggo (Di domenica 7 agosto 2022) Ha fatto davvero tanto parlare la storia di, accoltellata senza motivo in strada mentre faceva jogging, e del suo aggressore, un ragazzo di appena 15 anni (ora 16) che è già...

