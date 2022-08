L'ondata di maltempo Temporali al Nord e allerta gialla in 7 regioni Courmayeur senza acqua (Di domenica 7 agosto 2022) Gli italiani sono impegnati nell'esodo agostano. Secondo Coldiretti, due connazionali su tre partiranno per le ferie. Operazione delicata perché il meteo cambia. O almeno mostra segni di instabilità. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Gli italiani sono impegnati nell'esodo agostano. Secondo Coldiretti, due connazionali su tre partiranno per le ferie. Operazione delicata perché il meteo cambia. O almeno mostra segni di instabilità. ...

Tg3web : Una violenta ondata di maltempo ha colpito il nord. Frane e allagamenti su tutto l'arco alpino. Danni in Trentino d… - Just_Morgana : RT @BCarazzolo: Non è un'ondata di maltempo. Si chiama #CambiamentoClimatico ed è un'emergenza vera ma... non è in campagna elettorale, non… - lelemarket : RT @Tg3web: Una violenta ondata di maltempo ha colpito il nord. Frane e allagamenti su tutto l'arco alpino. Danni in Trentino dove si lavor… - Robertenor : RT @Tg3web: Una violenta ondata di maltempo ha colpito il nord. Frane e allagamenti su tutto l'arco alpino. Danni in Trentino dove si lavor… - isas78 : RT @Tg3web: Una violenta ondata di maltempo ha colpito il nord. Frane e allagamenti su tutto l'arco alpino. Danni in Trentino dove si lavor… -