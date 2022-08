Giulia Stabile, avete mai visto sua madre? Ecco la FOTO inedita (Di sabato 6 agosto 2022) Giulia Stabile è una ballerina che ha raggiunto la grande notorietà grazie alla sua vittoria nella ventesima edizione di Amici. Conosciuta non solo per il suo enorme talento, ma anche per essere la fidanzata di Sangiovanni, la giovane ha una madre di origine spagnola che le assomiglia tantissimo. L'avete mai vista? Giulia Stabile, classe 2002, è una giovane ballerina di appena vent'anni, che ha già dimostrato di avere del talento da vendere. Il suo percorso all'interno della Scuola più famosa della televisione italiana non è stato affatto semplice, ma Giulia ha saputo dimostrare di avere la stoffa di chi non si arrende mai. Ed è stato proprio questo a portarla al successo e alla vittoria. Ma come molti sapranno, Giulia è anche una ragazza fortunata. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 6 agosto 2022)è una ballerina che ha raggiunto la grande notorietà grazie alla sua vittoria nella ventesima edizione di Amici. Conosciuta non solo per il suo enorme talento, ma anche per essere la fidanzata di Sangiovanni, la giovane ha unadi origine spagnola che le assomiglia tantissimo. L'mai vista?, classe 2002, è una giovane ballerina di appena vent'anni, che ha già dimostrato di avere del talento da vendere. Il suo percorso all'interno della Scuola più famosa della televisione italiana non è stato affatto semplice, maha saputo dimostrare di avere la stoffa di chi non si arrende mai. Ed è stato proprio questo a portarla al successo e alla vittoria. Ma come molti sapranno,è anche una ragazza fortunata. ...

