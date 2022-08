vivereitalia : Open fiber, Anzio ultraveloce con oltre 5mila unità immobiliari già connesse - ledicoladelsud : Open fiber, Anzio ultraveloce con oltre 5mila unità immobiliari già connesse - LocalPage3 : Open fiber, Anzio ultraveloce con oltre 5mila unità immobiliari già connesse - telodogratis : Open fiber, Anzio ultraveloce con oltre 5mila unità immobiliari già connesse - italiaserait : Open fiber, Anzio ultraveloce con oltre 5mila unità immobiliari già connesse -

È già disponibile la fibra ottica targata Open Fiber: sono infatti oltre 5mila le unità immobiliari di Anzio pronte a navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. L'obiettivo di Open Fiber è raggiungere 17mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) grazie a circa 10mila chilometri di fibra.