Covid, il bollettino di oggi: 107.240 nuovi casi e 94 morti, aumentano i ricoveri e le terapie intensive (Di giovedì 7 luglio 2022) Covid , il bollettino di oggi giovedì 7 luglio 2022. Sono 107.240 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107. Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022), ildigiovedì 7 luglio 2022. Sono 107.240 icontagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 107.

Pubblicità

ultimenotizie : Sono 107.240 i nuovi contagi da #Coronavirus in Italia oggi, 7 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regio… - sulsitodisimone : Ancora 107.240 nuovi casi di Covid e 94 morti,positività stabile 28,4% - rebeccalandi88 : Covid, il bollettino di oggi: 107.240 nuovi casi e 94 morti, aumentano i ricoveri e le terapie intensive… - messina_oggi : Covid, in Sicilia 8.739 nuovi casi e 18 decessiPALERMO (ITALPRESS) – Sono 8.739 i nuovi positivi in Sicilia, su un… - zazoomblog : Covid oggi Italia 107.240 contagi e 94 morti: bollettino 7 luglio - #Covid #Italia #107.240 #contagi -