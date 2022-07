Pubblicità

CalcioNews24 : Udinese, amichevole di lusso contro il Chelsea alla Dacia Arena - Telefriuli1 : Il Chelsea a Udine: amichevole di lusso allo stadio Friuli Venerdí 29 luglio l'Udinese sfiderà i Blues… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Programmata un'amichevole di lusso contro il Chelsea - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Programmata un'amichevole di lusso contro il Chelsea - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Programmata un'amichevole di lusso contro il Chelsea -

Commenta per primo Il Chelsea ha comunicato sul suo sito ufficiale che scenderà in campo il 29 luglio alle 21 in casa dell'dopo la tournée negli Stati Uniti dove affronterà l'America, Charlotte e l'Arsenal.Secondo giorno di allenamento per l'di mister Andrea Sottil. Oggi in programma già una doppia seduta, con allenamento alla ... Doppietta Deulofeu inCome si legge dal sito Udineseblog, ...L'Udinese a fine luglio ospiterà il Chelsea alla Dacia Arena per un'amichevole di lusso, a comunicarlo è stato il club londinese ...Il programma delle amichevoli estive dell’Udinese si arricchisce con una gara di grande prestigio: il 29 luglio arriverà il Chelsea ...