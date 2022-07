Dopo Insigne il Toronto vuole un centrocampista della Nazionale: è un ex Juventus! (Di martedì 5 luglio 2022) Il Toronto è scatenato e non vuole fermarsi. Dal Canada sostengono che sarebbe vicina la chiusura con Federico Bernardeschi, svincolato Dopo l’esperienza alla Juventus. Possibile colpo di scena. Dopo Napoli e Atletico Madrid, il centrocampista della Nazionale potrebbe così trasferirsi in MLS e tentare l’esperienza canadese. Bernardeschi Juventus Toronto Federico Bernardeschi è passato alla Juventus nell’estate 2017. Dopo un promettente inizio, le sue prestazioni sono andate via via calando di rendimento. La Vecchia Signora ha così deciso di non rinnovare il contratto Dopo 134 presenze e 8 gol all’attivo. Dopo Criscito e Insigne, un altro possibile rinforzo in arrivo dalla ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Ilè scatenato e nonfermarsi. Dal Canada sostengono che sarebbe vicina la chiusura con Federico Bernardeschi, svincolatol’esperienza alla Juventus. Possibile colpo di scena.Napoli e Atletico Madrid, ilpotrebbe così trasferirsi in MLS e tentare l’esperienza canadese. Bernardeschi JuventusFederico Bernardeschi è passato alla Juventus nell’estate 2017.un promettente inizio, le sue prestazioni sono andate via via calando di rendimento. La Vecchia Signora ha così deciso di non rinnovare il contratto134 presenze e 8 gol all’attivo.Criscito e, un altro possibile rinforzo in arrivo dalla ...

