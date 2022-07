Calciomercato Juventus, il nuovo terzino sinistro ha vinto tutto: Allegri euforico (Di martedì 5 luglio 2022) La Juventus è letteralmente scatenata sul mercato e, per la fascia sinistra, Allegri è pronto ad accogliere un campionissimo. Pogba e Di Maria sono solo l’antipasto di un mercato che deve riportare la Juventus a dominare il calcio italiano; tanti, infatti, gli obiettivi messi nel mirino dalla società bianconera da Zaniolo (trattativa ben avviata e che dovrebbe concludersi senza nessun problema) a Koulibaly passando per un altro centrocampista e, probabilmente, un’altra punta. Occhio, anche, al terzino sinistro; la Juve, infatti, sembra pronta a regalare ad Allegri un giocatore importantissimo e che aggiungerebbe ulteriore qualità alla rosa a disposizione del tecnico. AnsafotoTanti i giocatori da portare alla corte di Allegri con un solo grande obiettivo: riportare lo ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 5 luglio 2022) Laè letteralmente scatenata sul mercato e, per la fascia sinistra,è pronto ad accogliere un campionissimo. Pogba e Di Maria sono solo l’antipasto di un mercato che deve riportare laa dominare il calcio italiano; tanti, infatti, gli obiettivi messi nel mirino dalla società bianconera da Zaniolo (trattativa ben avviata e che dovrebbe concludersi senza nessun problema) a Koulibaly passando per un altro centrocampista e, probabilmente, un’altra punta. Occhio, anche, al; la Juve, infatti, sembra pronta a regalare adun giocatore importantissimo e che aggiungerebbe ulteriore qualità alla rosa a disposizione del tecnico. AnsafotoTanti i giocatori da portare alla corte dicon un solo grande obiettivo: riportare lo ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo il @ChelseaFC: primi contatti approfonditi del @FCBayern per #DeLigt - GiovaAlbanese : Ora per #DeLigt è duello tra #Chelsea e #Bayern: e la #Juventus prova a reggere il muro sulle tre cifre. #calciomercato @Gazzetta_it - Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - J_network24 : ?? #Calciomercato | Primi contatti del Bayern Monaco per #DeLigt: il mercato della Juventus dipenderà molto dalla su… - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB e raduni estivi Riparte la stagione I convocati del #Como -