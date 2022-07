Ucraina: Servizio Nazionale Emergenze, 'ad Odessa la gente piange disperata, è straziante' (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Oggi, sul luogo dell'attacco ad Odessa la situazione è ancora più difficile. Le persone piangevano moltissimo. La gente gridava disperata, specialmente le donne adulte, erano incredule, incapaci di realizzare, non riuscivano a capire come si possano uccidere le persone, i bambini, mentre stanno dormendo. Oggi, rispetto a ieri, c'è la realizzazione delle persone che sono rimaste senza casa, senza soldi, senza nulla. L'atmosfera è molto cupa, è straziante". E' la testimonianza all'Adnkronos della portavoce del Servizio Nazionale per le Emergenze ucraino (Ses), Maryna Martynenko, che racconta la situazione sul posto all'indomani dell'attacco missilistico in piena notte su edifici residenziali della città portuale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Oggi, sul luogo dell'attacco adla situazione è ancora più difficile. Le personevano moltissimo. Lagridava, specialmente le donne adulte, erano incredule, incapaci di realizzare, non riuscivano a capire come si possano uccidere le persone, i bambini, mentre stanno dormendo. Oggi, rispetto a ieri, c'è la realizzazione delle persone che sono rimaste senza casa, senza soldi, senza nulla. L'atmosfera è molto cupa, è". E' la testimonianza all'Adnkronos della portavoce delper leucraino (Ses), Maryna Martynenko, che racconta la situazione sul posto all'indomani dell'attacco missilistico in piena notte su edifici residenziali della città portuale di ...

