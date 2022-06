(Di giovedì 30 giugno 2022) Il segreto diera diventare amico dei suoi clienti, poi li portava a investire somme ingenti di denaro. Così il broker dei vip ha truffato decine di personaggi famosi. E adesso che sono spariti centinaia di milioni di euro e dopo la sua morte, il 19 giugno scorso, in un incidente stradale alla periferia nord di Roma, si scopre che anche la suae suaerano all’oscuro dei suoi raggiri. Il suo incidente è ancora avvolto nel mistero e già nell’agosto 2020, quando escono i primi articoli sulla truffa organizzata, suainizia a porsi delle domande. Nell’occasioneinvestì, attraverso una fiduciaria inglese, la Kidman, almeno 600 milioni di euro di sportivi, allenatori di calcio, imprenditori, medici e ...

Pubblicità

infoitinterno : Massimo Bochicchio, l'incubo della moglie Arianna durante la fuga: «Non può rovinare tutta la famiglia» - infoitinterno : Le telefonate delle vittime di Massimo Bochicchio a Malagò: Giovà ma i soldi dove c… l'ha messi? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Massimo Bochicchio, l'incubo della moglie Arianna durante la fuga: «Non può rovinare tutta la famiglia» - leggoit : Massimo Bochicchio, l'incubo della moglie Arianna durante la fuga: «Non può rovinare tutta la famiglia» - rosati22 : Roma, le vittime del broker Massimo Bochicchio: “Spariti 19 milioni” -

Estratto dell'articolo di Valeria Di Corrado per 'il Messaggero'(…) La moglie di, Arianna Iacomelli, è esasperata, arrabbiata e allo stesso intimorita: 'Ho ricevuto una telefonata che non mi è ...Il segreto diera diventare amico dei suoi clienti, poi li portava a investire somme ingenti di denaro. Così il broker dei vip ha truffato decine di personaggi famosi. E adesso che sono spariti ...Il segreto di Massimo Bochicchio era diventare amico dei suoi clienti, poi li portava a investire somme ingenti di denaro. Così il broker dei vip ha truffato decine di personaggi famosi.Nelle carte del caso Bochicchio, chiuso tragicamente col misterioso incidente in cui ha perso la vita il broker, ci sono moltissime conversazioni ...