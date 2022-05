LIVE MotoGP | GP Italia 2022 in DIRETTA | risultati warm-up | alle 14 00 la gara Ducati contro tutti!

(Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI MONACO DI F1 D15.00 PROGRAMMA E ORARI F1 EDI DOMENICA 29 MAGGIO 10.09 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a più tardi per lache scatteràore 14.00. Grazie e buon proseguimento di giornata! 10.07 Marquez 12°, Quartararo 20°,che confermano le difficoltà dei due piloti. Il primo èprese con problemi di moto e fisico, il secondo con una M1 che non va sul dritto. Condizioni davvero poco incoraggianti per laodierna… 10.05 Turno davvero difficile da leggere tra pista umida e poca voglia di rischiare. Senza dubbio giungono conferme per Aprilia e ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - SkySportMotoGP : ? Marquez si deve operare ancora ?? Le parole del campione di Cervera in conferenza al Mugello ? ?? @motogp ?? Gara LI… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Italia 2022 in DIRETTA: doppietta Aprilia nel warm-up, 3° Bezzecchi, 6° Bagnaia. Alle 14.00 la gara - Silmae46 : RT @SkySportMotoGP: ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTADI WARM - UP E GARA DEL GP D'ITALIA DIALLE 9.40 E ALLE 14.00 9.47 Per il momento è tutto; appuntamento alle 12:20 per la Direttadella gara di Moto2! A più tardi, non mancate! 9.44 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALA DIRETTADEL GP DI MONACO DI F1 DALLE 15.00 PROGRAMMA E ORARI F1 EDI DOMENICA 29 MAGGIO 10.09 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a più tardi per la gara che ...Il warm-up del Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022 prenderà il via alle ore 9.40. Senza dubbio giungono conferme per Aprilia e Ducati, con la sensazione che saranno q ...Il racconto in diretta dell'ottavo appuntamento della stagione 2022 di Moto3. Si corre sul circuito del Mugello, in Italia. La gara inizia alle 11.00 di domenica 29 maggio 2022.