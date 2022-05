Adani | Ancelotti | calcio speculativo ma vincente Cosa manca alla Juve per vincere? Il gioco ed il coraggio di non fare calcoli

(Di domenica 29 maggio 2022) Carloporta a casa la sua quarta Champions League in carriera, un vero e proprio record per l'ex allenatore del Napoli. A soffermarsi sul suo trionfo, ma non senzauna panoramica...

Un trionfo che non è merito solo dei giocatori in campo, ma anche di chi li ha guidati dalla panchina: Carlosi sofferma proprio sul tecnico italiano: ' Non è necessario per forza ...Certo, c'era Carloa rappresentarci, ma sono già cinque anni (sperando di fermarci a sei.. La Premier League è il campionato più ricco, ma per Lelenon è solo una questione di soldi. ... Adani: "La forza di Carletto Coinvolge al massimo i suoi giocatori. E vince" Li ha coinvolti al massimo, tanto che questa è la coppa di Courtois, Vinicius e Benzema per me' Certe giocate non nascono solo dal talento dei calciatori, ma anche dal coraggio e dalla ricerca degli a ...Lele Adani, intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato di vari argomenti, fra cui anche il Milan.